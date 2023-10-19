تظاهرة في العاصمة البرتغالية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة، تظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون، إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مرددين شعارات مثل «فلسطين حرة»، و«نعم للسلام لا للحرب»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وحمّل المتظاهرون العلم الفلسطيني، ولافتات تطالب بالوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من المجازر التي ترتكب بحقهم.

وقالت الموظفة في القطاع العام آنا سوزا: «ما أريده فقط هو انتهاء الحرب».

وقال راوول رودريجيز: «لا يمكنني ألا أتأثر عندما أرى ما يحصل»، مشددا على ضرورة «الاعتراف بحقوق الفلسطينيين».

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري، شهدت عدة عواصم ومدن حول العالم، تظاهرات منددة بالعدوان والمطالبة بوقف الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني.