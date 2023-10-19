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الحركة المدنية الديمقراطية تدعو لوقفة سلمية غدا تضامنا مع فلسطين

كتب:

محمد أباظة
11:19 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
مسيرة لدعم فلسطين

مسيرة لدعم فلسطين

دعت الحركة المدنية الديمقراطية عن وقفة سلمية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، لإدانة ما يحدث في حقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات الإبادة الجماعية له.

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ولإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي».

دعوة لوقفة داعمة للفلسطينيين

وتابعت: «تدعو الحركة المدنية الديمقراطية جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية بعد صلاة الجمعة 20 أكتوبر أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين»، مختتمة بيانها بعبارة: «لا للتهجير لا لقتل الفلسطينيين.. عاشت فلسطين عربية».

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية عقدت مؤتمرا شعبيا، الأسبوع الماضي؛ لدعم الشعب الفلسطيني، ووجه رؤساء أحزاب الحركة المدنية والمشاركون تحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في مواجهة العدوان الصهيوني.

وأكد المتحدثون أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وإنساني في مقاومة احتلال أرضه، وأوضحوا أن المؤتمر يحتفي بما أنجزته المقاومة والتي تحققت يوم 7 أكتوبر، وهو امتداد لنصر عظيم للشعب المصري والعربي حدث في السادس من أكتوبر 1973. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.