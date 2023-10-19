رؤساء جامعات: تعليق الأنشطة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

قال عدد من رؤساء الجامعات إن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات للفصل الدراسي الأول 2023 وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن المحاضرات والتدريبات تسير دون رصد أي مشكلات، بينما تم تعليق كافة الأنشطة والفعاليات في ظل الحداد العام الذي أعلنته الدولة المصرية على أروح شهداء فلسطين.

انتظام العمل بمختلف الكليات دون رصد اي مشكلات

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ لـ«الوطن»، إنه جرى تعليق كافة الأنشطة والفعاليات خلال فترة الحداد العام للبلاد على أروح شهداء دولة فلسطين، موضحًا أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري وفقاً للخريطة الزمنية المعمول بها ولم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

في السياق، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، والجامعة عطلت كافة الأنشطة والفعاليات خلال فترة الحداد على أروح الشهداء.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة اليوم بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس في هذا الشان وأنه لا تأجيل أو تعطيل للدراسة.