المستشار الألماني: من المهم إيجاد طرق لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه من المهم إيجاد طرق لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس، فى وقت سابق، بإجراء تحقيق شامل في الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط مئات الشهداء بينهم أطفال ونساء.