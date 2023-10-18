مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية في سوهاج

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج منذ قليل المسيرة الطلابية الحاشدة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيال تدمير الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، وذلك بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، حيث بدأت المسيرة من خارج داخل الجامعة وصولاً إلى ميدان الشبان لدعم تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

النعماني: ندعم تصريحات الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية

وأكد النعماني دعم كافة منسوبي الجامعة للشعب الفلسطيني نتيجة ما حدث له من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المُحتلة من قبل الكيان المُحتل، لافتاً إلى أن قضية فلسطين كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولى والأهم، وقضية كل إنسان شريف يعرف الإنسانية ويقدِّر معنى الحرية.

وأشاد النعماني بالروح الحماسية للطلاب المفعمة بالإنسانية والوطنية في التعبير عن تضامنهم للأشقاء الفلسطنيين، ومشاركتهم بهذه الأعداد الغفيرة التي بلغت أكثر من 4000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة مطالبة الرئيس السيسي لجميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

أعلام فلسطين في المسيرة

خلال المسيرة رفع الطلاب الأعلام المصرية والفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، حيث هتف الطلاب بـ«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، «تحيا مصر»، «قول يا ريس وإحنا معاك» «يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي يا فلسطين»، «غزة غزة أرض العزة».