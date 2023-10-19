‎تذبذب في سعر جرام الذهب بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

حالة من التأرجح بين الصعود والهبوط تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع احتدام العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة ورواجا بين المواطنين.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 والذي وصل سعره حاليا إلى 2375 جنيها، بينما جاءت أسعار باقي الأعيرة كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في تعاملات اليوم نحو 2375 جنيهاً للشراء، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية، 2714 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة إلى 2036 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

- بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1583 جنيها للجرام.

- أما وعن سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل 1357 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

- وسعر جنيه الذهب اليوم فقد وصل لـ 19 ألف جنيه.

سعر الذهب عالميًا

- أما سعر الأونصة في الأسواق العالمية، فبلغ ما قيمته 1949 دولار.

رئيس شعبة الذهب: نشهد تغيرات اقتصادية ضخمة

من جانبه، قال هاني ميلاد جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الفترة الأخيرة شهدت كل دول العالم تغيرات كبيرة على المستوى الاقتصادي العالمي، وذلك نتيجه للحرب الدائره ما بين إسرائيل وفلسطين منذ أقل من 15 يوم، مشيرا إلى أن الفترة الحالية يصعب فيها توقع ماذا سيكون المستقبل حيال أسعار الذهب العالمية، خلال تصريح خاص لـ«الوطن».