سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 19-10-2023.. تبدأ بـ792 جنيها

يعتبر الذهب من أفضل وسائل الاستثمار على المدى الطويل، خاصة في حالة عدم الاحتياج للأموال خلال فترة قريبة من الزمن. وتعد السبيكة الذهبية من أفضل القطع التي يمكن الاستثمار فيها، إذ تتميز بانخفاض المصنعية، ومناسبة للشراء في الفترة الحالية، فضلا عن أنّها إحدى طرق الاستثمار طويلة الأجل.

سعر السبيكة الذهب اليوم

وتعتبر انخفاضات أسعار الذهب فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله عقب انتهاء الشهادات البنكية الخاصة به، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

أسعار السبائك في مصر

ويقدر أقل سعر سبيكة الذهب، يمكن شرائها بسعر 792 جنيهًا بالمصنعية، إذ سجلت السبيكة عيار 24 وزن 0.25 جرام نحو 792 جنيهًا للسبيكة، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1475 جنيهًا، حيث وصلت قيمة المصنعية للجرام على السبيكة إلى نحو 65 جنيها.

سعر السبيكة الجرام اليوم

وسجلت سعر السبيكة الذهب عيار 24، وزن جرام واحد، نحو 2791 جنيها، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام، 6963 جنيها، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 13 ألفا و927 جنيها، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات 27 ألفا و854 جنيها، وتأتي أسعار السبائك بالمصنعية والدمغة.

سعر السبيكة الـ50 جراما

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما إلى 139 ألفا و271 جنيها، بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.