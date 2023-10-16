سعر الذھب الیوم في مصر وعالمیا.. تراجع عیار 21

يسعى الكثير من المواطنين لمتابعة أسعار الذهب بشكل دائم ولحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين، وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 16-10-2023 في محلات الصاغة، بحسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية للتعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 تراجعا في الأسعار بكل الأسواق، حيث سجل اليوم 2325 جنيها للجرام، ويعتبر عيار 21 من الأنواع الأنقى والذي يصنع منه العملات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأثنين في منتصف التعاملات الصباحية 2657 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأثنين 1993 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1550 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2436 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية 18 ألفا و600 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، إذ يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذھب عالمیا

وعالميا فقد انخفض سعر الذهب بمقدار 1.05% ليسجل ما قيمته 1912 دولار للأوقية، وهو أعلي تراجع له في شهر بسبب تصاعد مخاوف المستثمرين من الحروب الجارية حاليا.