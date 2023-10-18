تحركات محدودة بأسعار الذهب في تعاملات اليوم.. اعرف التفاصيل

سجلت أسعار الذهب حالة من التأرجح بين الصعود والهبوط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، بسبب ما تشهده المنطقة من أحداث، وتوجه عدد كبير من المواطنين إلى شراء المعدن الأصفر، وكذلك تأثير سوق الذهب بالأسواق العالمية التي تتأثر بما يجري من أحداث عالمية وسياسية بين روسيا وأكرانيا.

وتنشر «الوطن» أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، والتي جاءت كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، في تعاملات اليوم، 2365 جنيهاً للشراء، بدون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات الصباحية، 2703 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة، إلى 2020 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

- فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، حولي 1577 جنيهاً للجرام.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12، فقد سجل 1351 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

- وعن سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء، فقد وصل إلى 18 ألف و920 جنيهاً.

سعر الذهب عالميًا

- أما سعر الأونصة في الأسواق العالمية، فقد بلغ 1944 دولاراً.