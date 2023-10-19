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أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023.. اعرف التفاصيل

كتب:

محمد سيف
07:14 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

سجَّلت أسعار الذهب حالة من التأرجح بين الصعود والهبوط، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-10-2023، بسبب الأحداث العالمية وأحداث الشرق الأوسط.

«الوطن» ترصد  أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19-10-2023، والتي جاءت كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

 - بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في تعاملات اليوم نحو 2375 جنيهاً للشراء، دون ضريبة أو مصنعية. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية، 2714 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة إلى 2036 جنيهاً. 

أسعار الذهب اليوم في المحلات

- فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1583 جنيها للجرام. 

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 فقد سجل 1357 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب

 - وعن سعر جنيه الذهب اليوم فقد وصل إلى 19 ألف جنيه.

سعر الذهب عالميًا

- أما سعر الأونصة في الأسواق العالمية، فقد بلغ نحو 1949 دولاراً.

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