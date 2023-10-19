أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023.. اعرف التفاصيل
كتب:
محمد سيف
07:14 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
أسعار الذهب
سجَّلت أسعار الذهب حالة من التأرجح بين الصعود والهبوط، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-10-2023، بسبب الأحداث العالمية وأحداث الشرق الأوسط.
«الوطن» ترصد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19-10-2023، والتي جاءت كما يلي.
سعر جرام الذهب عيار 21
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في تعاملات اليوم نحو 2375 جنيهاً للشراء، دون ضريبة أو مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 24
- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية، 2714 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة إلى 2036 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم في المحلات
- فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1583 جنيها للجرام.
- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 فقد سجل 1357 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب
- وعن سعر جنيه الذهب اليوم فقد وصل إلى 19 ألف جنيه.
سعر الذهب عالميًا
- أما سعر الأونصة في الأسواق العالمية، فقد بلغ نحو 1949 دولاراً.