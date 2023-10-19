مدارس الإسكندرية تعلن الحداد على أرواح شهداء غزة (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الحداد بمدارسها، ووقف طلابها دقيقة حدادًا أثناء طابور الصباح، وارتدى بعض الطلبة الشارات السوداء تضامنًا مع أحداث فلسطين، وتأييدًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعلان الحداد العام في مصر.

دقيقة حداد

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن الحداد هو تعبير عن الحزن وإعلان التضامن مع القضية الفلسطينية وإرسال رسالة غضب إلى الكيان الصهيوني على قصف مستشفى المعمداني التي تعد واحدة من جرائم الحرب الغير مقبولة وقد تمت الدقيقة الحداد بجميع مدارس الإسكندرية الحكومية والرسمية والخاصة ليعلم الجميع أن مصر كلها متضامنه مع القضية الفلسطينية ومؤيدة لقرارات الرئيس.

المدارس الرسمية و الخاصة تتضامن مع القضية

وأكدت سمر راهون مدير عام مدرسة pls الخاصة بإدارة العجمي التعليمية أن ما حدث لأشقاءنا فى غزة من اعتداءات لا ترضى الإنسانية وجرائم حرب، وكان لابد من الجميع إعلان التضامن والتعبير عن الحزن وفور إعلان الرئيس الحداد العام نحن جزء من مصر وأولادنا بالمدرسة متعاطفين مع القضية الفلسطينية وهناك أطفال وطلبة بكوا فى طابور الصباح عند إعلان الدقيقة حداد وارتدى معظم الطلبة الشارات السوداء حزنا على أطفال غزة

تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف محمد عبدالله رئيس مجلس إدارة مدرسة العجمى النموذجية: عبرنا عن الحزن الذي يجيش في صدور المصريين من المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الشعب الأعزل، وما يحدث في غزة يجب أن يتوقف فورًا، ونثق في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذة القضية ونفوضه في أي قرار يتخذه ونحن خلفه.

وأشار أحمد عزت مدير مدرسة خديجة بنت خويلد أنه فور إعلان الدقيقة حداد بطابور الصباح انهمرت الدموع من عيون الطلبة حزناً على ضحايا مجزرة مستشفى المعمدانى التي تعد من أسوأ جرائم الحرب فى تاريخ البشرية.