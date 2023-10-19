5 معلومات عن منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام.. تدعم القضية الفلسطينية

قالت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام إنه وفقا لتقديراتها شارك 10 آلاف شخص في احتجاجات مناهضة للحرب في واشنطن، وتم اعتقال 500 منهم.

وجاء في بيان للمنظمة نشرته على منصة X: «اليوم تم اعتقال 500 يهودي وخرج 10 آلاف إلى الشوارع لدعم والمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين».

معلومات عن منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام

- الصوت اليهودي من أجل السلام هي منظمة بالولايات المتحدة تركز على الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

- تصف المنظمة نفسها بأنها مجموعة واسعة ومتنوعة من الناشطين في المجتمع الديمقراطي وعملها مستوحى من التقاليد اليهودية من أجل السلام والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان لدعم تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين للأمن وتقرير المصير، بحسب موقع منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام.

المنظمة تستهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

- وتقول منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام إنها تسعى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وللقدس الشرقية.

- تعارض المنظمة الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان والتي تمارسها إسرائيل في كل يوم، مثل بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.

- لا تؤيد المنظمة حل الدولة الواحدة لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولا حل الدولتين.