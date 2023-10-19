طلاب 3 آلاف مدرسة بسوهاج يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

وقف الطلاب في 3 آلاف مدرسة بمحافظة سوهاج دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، خلال طابور الصباح اليوم، واحتجاجًا على العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وقصف الأهداف المدنية عقب تفجير المستشفى المعمداني، وارتقاء مئات من الأطفال والنساء من الأشقاء الفلسطينيين.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: نظمت مدارس سوهاج الابتدائية والإعدادية والثانوية ورياض الأطفال دقيقة حداد، ووقفة احتجاجية في طابور الصباح، دعما للأشقاء في فلسطين.

وأضاف «محمود» أن مديري المدرسة ألقوا كلمات تضامنية عن القضية الفلسطينية مع نعى للشهداء، فضلًا عن كلمات الإذاعة المدرسية التي دارت حول دعم فلسطين أيضًا، كما تم تنكيس الإعلام بالمدارس لمنتصف الساري لحين انتهاء الحداد الرسمي المعلن بالبلاد ومدته ثلاثة أيام.

تفاعل الطلاب مع دعم القضية الفلسطينية

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أن الطلاب تجاوبوا مع الكلمة الصباحية خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، وشارك الكثيرين منهم مسيرات الدعم للقضية الفلسطينية التي خرجت بشوارع و ميادين سوهاج.