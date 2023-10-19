60 ألف مدرسة تنكس الأعلام.. والطلاب يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

بدأت المدارس الحكومية والخاصة والدولية، اليوم الدراسي، بتنكيس الأعلام المصرية، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

واصطف أكثر من 25 مليون طالب وطالبة في طابور الصباح في أكثر من 60 ألف مدرسة، في وقفة صامتة دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجّه المديريات التعليمية أمس بالالتزام بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح اليوم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وأكد حجازي أنّ الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مؤكدا وقوف الطلاب والمعلمين صفا واحدا خلف القيادة السياسية في القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.