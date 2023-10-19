تنكيس الأعلام في مدارس الغربية حدادا على أرواح شهداء غزة

شهدت مدارس مديرية التربية والتعليم بالغربية، الوقوف دقيقة حداد، ورفع العلم الفلسطيني، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون للانتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي المحتل.

طابور الصباح

قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه شارك مع طلاب مدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا، طابور الصباح والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

دقيقة حداد على أرواح الشهداء

وأشار «حسن» إلى أنه أيضا تم تنكيس العلم المصري، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، بجميع مدارس المحافظة، وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في الأزمة التي يتعرضون لها من قبل الجيش الإسرائيلي.

ولفت إلى أن هناك تعليمات بشأن الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، بمختلف مدارس المحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و محافظ الغربية، مضيفاً بأن حالة الحداد ستستمر لمدة 3 أيام بجميع المدارس.