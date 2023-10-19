دقيقة حداد في مدارس القاهرة على أرواح شهداء غزة (صور وفيديو)

وقف الطلاب والمعلمون بمدارس محافظة القاهرة، دقيقة حدادا في طابور الصباح، على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة.

تنكيس الأعلام بالمدارس

ونكّست المدارس الأعلام، وفق توجيهات من أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، الذي أعلن الحداد العام على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي في قصف مستشفى المعمداني بغزة، وتنكيس الأعلام 3 أيام في جميع مدارس القاهرة.

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وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه المديريات التعليمية بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح الخميس في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.