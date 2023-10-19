عاجل.. تعليق مهم من شعبة الذهب عن أسعار المصوغات نتيجة أحداث غزة

قال هاني ميلاد جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنّ في الفترة الأخيرة، شهدت كل دول العالم تغيرات كبيرة على المستوى الاقتصادي، وذلك نتيجة الحرب الدائرة ما بين إسرائيل وفلسطين منذ أقل من 15 يومًا، مشيرًا إلى أنّ الفترة الحالية يصعب فيها توقع مستقبل أسعار الذهب العالمية.

«جيد»: العالم شهد تغيرات كبرى في فترة وجيزة

وأضاف «جيد» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ العالم بأسره، شهد خلال الفترة القليلة الماضية، تغيرات جذرية وكبيرة على المستوى العالمي بسبب الحرب الدائر رحاها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الأمر الذي تبعه ارتفاعات في سعر الذهب، لتتخطى زيادته 100 دولار في سعر الأونصة الواحدة، ما انعكس بدوره على أسعار السوق المحلية.

وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنّ سعر الذهب قد ارتفع خلال الآونة الأخيرة، ناصحًا من يملك السيولة الكافية، بشراء الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة وذو سعر ثابت ودائمًا ما يحافظ على قيمته مع مرور الوقت: «دي اختيارات شخصية والوقت مش وحش لشراء الذهب من الأسواق».

قد تحدث زيادات أخرى في سعر الذهب عالميا

وشدد على أنه من الممكن أن يكون هناك زيادات أخرى في أسعار الذهب عالميًا، إذ إن الوضع الضبابي الذي تشهده كل دول المنطقة، جعل التوقع المستقبلي لسوق الذهب، أمرا صعبا: «مش بنعرف نحسبها، لأن مفيش حاجة مؤكدة، الحرب جات في لحظة، ممكن الأسعار تتغير تبعًا للأحداث السياسية والاقتصادية اللي بيشهدها العالم».