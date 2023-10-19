شيماء البرديني تطالب العالم بالسير خلف مصر لتسوية القضية الفلسطينية

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طالبت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، العالم بالتحرك ضد ممارسات الاحتلال الوحشية في غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، معربة عن تعجبها من استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي كان يلجأ إليه مدنيون أصيبوا في القصف الإسرائيلي.

وقالت البرديني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «شارع مصر» تقديم الإعلامية هاجر جميل، الذي يُبث عبر راديو شعبي إف إم: «أي قسوة هذه؟، وأي عالم أو مجتمع دولي راقٍ يقبل هذا؟»، مضيفة: «لا أؤمن بوجود دولة محترمة إلا حال إثباتها احترام القضية الفلسطينية، وإثبات ذلك هو السير خلف الموقف المصري أو الزيادة عنه».

وطالبت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، دول العالم بالسير بحذا مصر في موقفها من القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنّ الصمت الدولي هو بمثابة مشاركة في الجريمة.

وأكدت البرديني، أنّ خروج المصريين إلى الشوارع احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، واحتشادهم أمام معبر رفح، يؤكد على وقوف المصريين مع القضية الفلسطينية، وتأييد قيادتهم السياسية، مشددة على أنّ القيادة السياسية ليست بحاجة إلى تفويض في هذا الأمر.