وظائف خالية بمرتب يصل إلى 12600 جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، حيث يتم تنظيم يوم توظيفي مفتوح في شركة أكسيد.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية في شركة أكسيد، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، وفق ما أعلنته الوزارة، كما يلي.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الملتقى التوظيفي الذي يتم تنظيمه في القرية التكنولوجية بالمعادي مبنى أكسيد، ليكون يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

- العمل يكون في وظيفة خدمة العملاء عربي أو إنجليزي.

- أماكن العمل في القاهرة أو الجيزة.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقفا محددا من الجيش.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة العاملين بها راتب يبدأ من 4000 جنيه ويصل إلى 12 ألفا و600 حسب مستوى اللغة الإنجليزية.

- توفر الشركة للعاملين بها أرباح سنوية.

- عدد ساعات العمل اليومية يصل إلى 8 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين بها يومين إجازة أسبوعيا.

- تمنح الشركة العاملين بها فرص للترقي.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين صحي واجتماعي.