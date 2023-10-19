ضبط 5 أطنان أسماك منتهية الصلاحية وتحرير 7 محاضر تموينية بالبحيرة

شنّت مديرية التموين في البحيرة برئاسة مجدي الخضر، حملة في مركز كفر الدوار بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري.

سمك ماكريل منتهي الصلاحية

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 5 أطنان سمك ماكريل مجمد داخل أحد الثلاجات منتهية الصلاحية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 4 محاضر تموينية

وشهدت مدينة أبو المطامير تنفيذ حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من محال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية في البحيرة.

كما شنّت إدارة تموين شبراخيت حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 3 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.