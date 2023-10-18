مظاهرة لأهالي أسيوط دعما لقرارات الرئيس السيسي والقضية الفلسطينية

توافد المئات من أهالي أسيوط، على ميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، للمشاركة في مظاهرة دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم القضية الفلسطينية، بعد الانتهاكات التي تعرض لها أهالي غزة.

رفض الانتهاكات بشأن الفلسطينيين

ورفع المشاركون في المظاهرة الشعبية أعلام مصر وفلسطين وترديد الأغاني الفلسطينية، وسط ترديد عبارات تدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم القضية الفلسطينية وترفض الانتهاكات التي يتعرضون لها مواطني غزة، ومن بينها قصف المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وفرض حصار شامل على الأهالي وآخرها قصف المرضى بمستشفى المعمداني.

مظاهرة حاشدة

ودعت الأحزاب والقوى السياسية والشعبية لأهالي محافظة أسيوط، للمشاركة في التظاهرات التي يتم تنظيمها عصر اليوم الأربعاء بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، الذي يعد من أشهر ميادين المحافظة نصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للانتهاكات والقتل على يد الاحتلال الإسرائيلي، ودعم كل القرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ما يحدث في الملف الفلسطيني.

ومن جانبها شددت الأجهزة الأمنية من تواجدها بشوارع مدينة أسيوط ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لمنع أي أعمال شغب قد تحدث.