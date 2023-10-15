إحالة مدير إدارة أبو كبير الزراعية في الشرقية للتحقيق بسبب «قش الأرز»

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بإحالة مدير إدارة أبو كبير الزراعية والمشرفين الزراعيين للتحقيق، لعدم تصديهم لمحاولات حرق قش الأرز من بعض المزارعين المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حرق مخلفات قش الأرز في الأراضي الزراعية

جاء ذلك خلال مرور محافظ الشرقية بطريق أبو كبير/ فاقوس؛ إذ لاحظ حرق بعض المزارعين مخلفات قش الأرز بالأراضي الزراعية، ما تسبب في تصاعد الأدخنة، ما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

وطالب محافظ الشرقية المزارعين بعدم حرق مخلفات قش الأرز، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه بعمل كومات أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، والتصدي لظاهرة السحابة السوداء لتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

محافظ الشرقية يأمر بالتصدي لحرق قش الأرز

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والحماية المدنية وإدارة البيئة، بالديوان العام وجهاز شئون البيئة، للتصدي لظاهرة محاولات حرق قش الأرز، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.