شيماء البرديني: خطاب الرئيس عن الأحداث في فلسطين يؤكد وعيه بمخطط إسرائيل

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، ضغط على الحكومة الأردنية لتعطيل وتأجيل وإلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده بالأمس، مع الرئيس الأمريكي جو بادين، مشيرة إلى أنّ مصر سبقت كل الدول في إعلان مواقفها الواضحة تجاه الصراع على الأرض، إذ سيؤثر ذلك في تحديد المتهم ومجرم الحرب في غزة.

وعي مصر بمخطط إسرائيل

وأضافت «البرديني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «شارع مصر» تقديم الإعلامية هاجر جميل عبر راديو شعبي إف إم، أنّ خطاب الرئيس السيسي وحواره الكاشف لما يحدث في فلسطين، يؤكد وعي مصر جيدًا بالمخطط الذي تمارسه إسرائيل، إذ تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بشكل قصري، وبالتالي اندلاع الحرب في سيناء كي تتحول إلى مسرح للعمليات العسكرية، فضلًا عن نزع القضية الفلسطينية وإلقائها في اتجاه اللا حل.

خطورة خروج الشعب الفلسطيني من أرضه

وتابعت: «خروج الشعب الفلسطيني من أرضه، يمحي وينزع القضية الفلسطينية من سياقها، وبالتالي تدمير مستقبل عرب وشعوب عاشت من أجل هذا الحل»، مشيرة إلى أنّ رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة في هذا الصدد، والمواطنون الذين لم يفهوا الرسائل، عليهم بالنظر إلى الشوارع المصرية والجامعات ليعرف رد الفعل في الشارع، متابعة: «الصمت عار على كل دولة وكل رئيس دولة وقف بأيد مكتوفة، وترك ما يحدث في غزة دون رد أو موقف».