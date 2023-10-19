«الفنون التشكيلية» ينظم سلسلة من الندوات إحياء لذكرى عميد الأدب العربي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، إقامة سلسلة من الندوات بعنوان «أيام طه حسين»، إحياءً لذكرى وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وذلك بدءًا من الأحد المقبل 22 أكتوبر، وحتى الثلاثاء 24 أكتوبر، في تمام الساعة الـ6 مساءً بمركز سينما الحضارة قاعة (2)، في ساحة دار الأوبرا، خلف المسرح الكبير.

تاريخ حافل بالإنجازات

والدكتور طه حسين المولود في 1895، صاحب تاريخ حافل بالإنجازات والمعارك الفكرية، فضلًا عن المبادرات التي تهدف إلى رفع وعي الأمة من أبرزها الدعوة إلى مجانية التعليم.

تلقى تعليمه في الكتاب في بلدته عزبة الكيلو بالمنيا، ثم انتقل إلى القاهرة في 1902 التحق بالأزهر، ثم التحق بالجامعة المصرية الأهلية آنذاك في 1908.

وفي 1914 نوقشت له في الجامعة المصرية أول رسالة دكتوراه؛ في تاريخ الجامعة وكانت بعنوان «ذكرى أبي العلاء»، ونال عنها درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا.

تعيين طه حسين عميدًا لكلية الآداب

أوفدته الجامعة في بعثة إلى فرنسا في 1915، وهناك بدأ يعد رسالته «الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون» التي نوقشت في عام 1918.

تولى طه حسين العديد من المناصب في وزارة المعارف والجامعة المصرية، وعين أستاذًا ثم عميدا لكلية الآداب في 1928، حتى أصبح وزيرًا للمعارف، في عام 1950، للحكومة الوفدية التي استمرت حتى 1952.