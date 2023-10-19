«القومي للترجمة» يطلق مسابقة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية

استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتابها عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية والذي يوافق 7 أكتوبرمن كل عام، فان المركز القومي للترجمة يعلن عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان «قمع الهوى» للأديب جار النبي الحلو.

المشاركة في مسابقة القومي للترجمة

وحسب بيان المركز القومي للترجمة، على الراغبين في المشاركة بالقيام بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز ،تكون الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني ‏ awards@nct.gov.eg ، بالإضافة إلى سيرة ذاتية وصورة الرقم قومي علما بأن اخر موعد لتلقى المشاركات 31 أكتوبر 2023، ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين بالإضافة إلى شهادة تكريم.

تكريم الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين

في سياق متصل، ينظم المركز احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين وذلك يوم الأحد المقبل بمقر المركز القومي للترجمة، من أجل تكريم الفائزين في نسخ مسابقة كشاف المترجمين: النسخة الثانية (أفريقيا)، النسخة الثالثة (الإسكندرية )،النسخة الرابعة (القليوبية) والنسخة الخامسة (مئوية لطيفة الزيات).