«القومي للترجمة» يناقش كتاب «توجيه حركة التنقلات البحرية» الثلاثاء المقبل

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بصدور الطبعة العربية من كتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية»، ويناقش الكتاب كلٍ من الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتور زكريا الرفاعي، والدكتور شريف يونس بحضور المترجم الدكتور محمد صبري الدالي، في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أكتوبر 2023 بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

كتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية»

وحسب بيان المركز، فإن كتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية: الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وما وراءها 1869-1914 م»، من تأليف فاليسكا هوبر ومن ترجمة محمد صبري الدالي.

وبحسب المترجم، فقد اهتم الكتاب بالبحث وبشكلٍ موضوعي ومُعمَّق في التجلِيَّات المُبكِرة للعولمة خارج أوروبا، وخاصة في مجال النقل والتنقَّل البحري.

واختارت المؤلفة تطبيق محاولتها على ذلك الممر البحري فائق الأهمية، أي «قناة السويس»، والتي قامت بعض الدول الاستعمارية وخاصة فرنسا، ثم انجلترا بعد احتلالِها لمِصر- مِن خلالها بما أسمته المؤلفة بـ«أقننة حركة النقل والتنقُّل البحري»؛ بمعنى السيطرة على حركة التنقُّل وتوجيهها لما فيه مصلحة تلك القوى الكبرى، وبما كان يتناقض مع أهم الأهداف التي حفِرت مِن أجلها القناة، وهو تسريع حركة السفن وتيسير انتقال الناس والبضائع بين الشرق والغرب.