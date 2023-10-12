«القومي للترجمة» ينظم مسابقة عن «محاضرة شاعر أيرلندي».. اعرف تفاصيل المشاركة

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تنظيم مسابقة لترجمة محاضرة الشاعر الأيرلندي ويليام بتلر ييتس، التي ألقاها في حفل تسلمه جائزة نوبل عام 1923، أو ترجمة إحدى قصائده المنشورة على شبكة الإنترنت، وذلك بالتعاون مع سفارة أيرلندا في مصر.

كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة

1. يمكن لمن يرغب في المشاركة تحميل المحاضرة من على الرابط المرفق، أو اختيار إحدى قصائده شريطة ألا يكون قد سبق ترجمتها.

2. يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني awards@nct.gov.eg ، بالصيغتين ملف word وpdf، إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

3. آخر موعد لتلقي مشاركات المتسابقين 31 أكتوبر 2023.

4. لا يشترط سن معين للتقدم للمسابقة.

الجوائز

​يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، إضافة إلى شهادات تكريم.