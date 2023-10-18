«القومي للترجمة» يحتفي بذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي الأحد المقبل

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تنظيم ندوة للاحتفاء برفاعة الطهطاوي بعنوان «الترجمة وإنتاج المعرفة» ويحاضر فيها الكاتبة لبنى عبد التواب يوسف، وذلك بمناسبة مرور 122 عامًا على ميلاده إذ ولد الطهطاوي في 15 أكتوبر 1801.

كما يكرم المركز الفائزين في مسابقات كشاف المترجمين، الدورة الثانية (إفريقيا)، الدورة الثالثة (الإسكندرية)، الدورة الرابعة (القليويبة)، الدورة الخامسة (مئوية لطيفة الزيات).

ويقام الحفل والندوة يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري في الساعة 12 ظهرًا بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة بساحة دار الأوبرا.

أسماء الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين «النسخة الخامسة - لطيفة الزيات»:

بسمة فوزي محمد

أيمن عباس السيد

تامر عادل عويس

أسماء الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين «القليوبية»:

1. منال ممدوح يوسف أحمد

2. دعاء صلاح محمد المصلحي

3. زينب عبد المحسن جمعة

4. آية نبيل عبد المعطي

5. فاطمة السيد إبراهيم

6. ميرفت محمد متولى

7. رشا عماد الدين سيد

أسماء الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين «الإسكندرية»:

1. سلمى رضا محمد ثابت

2. شريهان مدحت حسين حسن

3. رنا طارق محمود سالم

4. أسماء رجب الشافعي

5. تامر مبروك السيد الهلالي

6. دعاء صلاح محمد المصلحي

7. رحاب محمد مصطفى إبراهيم

8. خديجة محمد زكي مصطفى

9. سما أشرف السيد العجمي

10. فيروز عزت شاكر جورجي

11. عبير طلعت محمد السيد

12. فاطمة الزهراء محمد عبدالجواد

13. فاطمة الزهراء عماد حنفى

14. ليلى أحمد السيد إبراهيم

15. مروة زناتي عثمان بطاح

16. فاطمة أحمد حسن سيد

17. نورهان دياب عبدالمنعم دياب

أسماء الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين «النسخة الثانية - أفريقيا»:

محمود محمد غرابيل

علاء أحمد محمد سعيد

أماني جاد الله رشيدي

شريهان مدحت أبو علي

ياسمين عبد الحميد هاشم

أسماء رجب محمد الشافعي