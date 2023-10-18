35 رحلة بالون طائر تقل ألف سائح في سماء الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 35 رحلة بالون طائر، تقل على متنها قرابة 1000 سائح من مختلف الجنسيات، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

رواج سياحي

وأوضح «الطيب»، أن البالون الطائر يشهد رواجا سياحيا تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، إذ يحرص السائحون القادمين إلى الأقصر، على ركوب البالون والاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الشرقي والغربي ورؤية لحظة شروق الشمس وهى من أمتع اللحظات على الإطلاق.

توفير فرص عمل

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون الطائر يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب المحافظة، يعملون في 19 شركة سياحية، مؤكدا أن نشاط البالون ازدهر خلال العقد الأخير بفضل السياسات الحكومية التي روجت لسياحة البالون الطائر، خصوصا احتفالية افتتاح طريق الكباش.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع تهدد سلامة الطيران.