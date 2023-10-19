«الهلال الأحمر»: مستشفيات غزة استقبلت أكثر من 12 ألف مصاب منذ بدء العدوان

قال بشار مراد، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إنّ أكثر من 12500 مصاب، وصلوا إلى المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي المباشر للمباني السكنية، ومعظمهم حالته خطيرة.

وأضاف «مراد» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الوضع في قطاع غزة، يحتاج إلى التدخل الدولي لإنقاذ المواطنين.

وتابع المدير التنفيذي للهلال الأحمر: «إمكاناتنا أصبحت شحيحة، ومخازن الأدوية، والمستلزمات الطبية، صارت فارغة».