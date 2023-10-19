ندوة إرشادية بالشرقية عن الاستفادة من المخلفات الزراعية وطرق الري الحديثة

أكد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين في جميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل، والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

تقديم الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كل المشاكل والمعوقات أمامهم؛ لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ندوة إرشادية عن أهمية استخدام أساليب الري الحديثة

ونوّه المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بالوزارة، ومعهد بحوث الأراضي والمياه بتنفيذ ندوه إرشادية عن أهمية استخدام أساليب الري الحديثة؛ لترشيد استهلاك مياه الري وأهمية ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية، وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية كأسمدة للنبات، وعلف للحيوان.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أنّ الندوة تناولت التعريف بأهمية التحول من طرق الري بالغمر إلى الري الحديث؛ لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم إنتاجية الفدان ورفع جودة المحاصيل الزراعية، وزيادة ربحية المزارع، والحد من استخدام المبيدات والأسمدة، وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري، وتحسين خواص التربة الزراعية بجانب توضيح كيفية استخدام المخلفات الزراعية كعلف للحيوان وأسمدة للنبات، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.