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وزير الري: تأهيل 4138 كيلومترا من الترع ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب:

محمد أبو عمرة
11:07 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
مشروعات تأهيل الترع

مشروعات تأهيل الترع

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، واستعرض سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة حياه كريمة بأطوال إجمالية 5733 كيلومتر، إذ بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها نحو 4138  كيلومترا، وجارٍ العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1595 كيلومترًا.

ووجّه «سويلم» بقيام أجهزة الوزارة بسرعة إعداد برنامج زمني للانتهاء من كل أعمال تأهيل الترع قبل 31 ديسمبر 2023، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكيد علي الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

إقامة 153 مشروعا خدميا

وصرح الدكتور سويلم بأنّه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في شهر يناير 2019، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية.

وأضاف أن الوزارة أسهمت في مبادرة «حياه كريمة» من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، إذ ساهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة، كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز في مبادرة «حياه كريمة» من خلال توفير قطع أراضي منافع الري لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.