«سويلم» يلتقي أعضاء بعثة الري المصرية في أوغندا لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، عدة لقاءات خلال زيارته الرسمية إلى دولة أوغندا، رافقه فيها منذر سليم السفير المصري فى أوغندا، وكان من بينها لقاء مهندسي الرى المصرى في أوغندا.

وأشاد «سويلم» بدور بعثة الري المصري بأوغندا في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بمجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتي الآن، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل.

مهام بعثة الرى المصرى في أوغندا

استعرض «سويلم» خلال الزيارة مهام بعثة الرى المصرى فى مجال متابعة القياسات المائية، وكذا الإشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائى في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للاشقاء من دولة أوغندا.

مشروعات نفذتها بعثة الرى المصرى في أوغندا

وصرح بأن تواجد بعثة الرى المصرى بأوغندا خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات التي يحتاجها المواطنين بهذه الدول، مثل ما تحقق فى المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، لإزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، والذي ساهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات، وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، كما تم إنشاء العديد من خزانات حصاد مياه الأمطار لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في المقاطعات البعيدة عن مصادر المياه، وحفر عدد ٧٥ بئر جوفي فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني البلاد.