ضخ كميات جديدة من السلع الغذائية للبيع بأسعار مخفضة في المنوفية

أعلن اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ضخ 95 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهاً للكيلوجرام بمختلف الشوادر والمنافذ بنطاق المحافظة المشاركة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة.

استقرار السلع التموينية

وأكد محافظ المنوفية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في متابعة تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية»، للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومدى توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين.

غلق مخابز مخالفة

وأكد عاطف الجمال، وكيل مديرية التموين بالمنوفية، أنه تمت الموافقة على غلق مخبز بلدي بناحية صفط جدام بمركز تلا لمدة شهرين كعقوبة إدارية لمخالفة القرار الوزارى رقم (30) لسنة 2017 و 37 ، 38 لسنة 2020، لافتاً إلى أنه تم شن حملات مكبرة اليوم الخميس على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة أسفرت عن تحرير 221 محضر متنوع مابين 97 محضر مخابز و 124 محضر أسواق.

محاضر بشبين الكوم

ومن أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح منوف ضد أصحاب مصانع لصناعة البلاستك والأواني لحيازتهم 12 طن مواد تصنيع مجهولة المصدر، وتحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بقرية الكوم الأخضر لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة (2) طن أعلاف بدون مستندات دالة على مصدرها.