«صحة المنوفية» تطلق قافلة طبية لخدمة 5 قرى في قويسنا اليوم

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

بدء قافلة طبية مجانية في قويسنا بالمنوفية

وقامت مديرية الشئون الصحية، اليوم الأربعاء، ببدء بتنظيم قافلة علاجية مجانية تضم جميع التخصصات الطبية بقرية ميت سراج بقويسنا، وذلك على مدار يومين لخدمة قرى ميت سراج، وكفر ميت سراج، وكفر دقماق، وميت القصري، وميت أبو شيخة.

تخصصات طبية في القافلة المجانية بقويسنا

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تشمل تخصصات (الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أنف وأذن وحنجرة - رمد)، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية، لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصرى وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.