محافظ المنوفية يلتقي نقيب الأطباء الجديد لبحث التعاون المشترك

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية الجديد بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، حيث قدم محافظ المنوفية تهانيه القلبية لنقيب الأطباء على توليه مهام منصبه الجديد متمنياً له دوام التوفيق والسداد للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

محاور الاجتماع

وتناول اللقاء، مناقشة الدور الرائد لنقابة الأطباء ومساهمتها الفعالة في توفير التدريب المناسب للأطباء وتقديم رؤى مستقبلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي وأبناء المحافظة، وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للقطاع الصحي وتوفير كل سبل الرعاية الكاملة للنهوض بالمنظومة الصحية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية.

تعاون المحافظة ونقابة الأطباء

وأعرب نقيب الأطباء الجديد عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية، مثمناً دوره الحيوي والمميز في دعم القطاع الصحي وتوفير كل الإمكانيات والأجهزة الطبية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة إلى إحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض الواقع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بربوع المحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.