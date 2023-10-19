نقابة السكك الحديدية تنظم وقفة لتأييد موقف السيسي من القضية الفلسطينية

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، تنظيم وقفة تضامنية، لتأييد موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.

تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ القرارات

وأضاف: «نفوض الرئيس في اتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن أمن وأمان وسلامة مصرنا الغالية، والحفاظ على حدودنا الشرقية من أي أهداف ومآرب العدو الصهيوني المحتل».

وتابع: «نؤكد تضامنا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيتهم التي هي قضية العرب أجمع، ونرفض كل الاعتداءات الموجهة لهم والتي استهدفت الشعب الأعزل والأطفال الأبرياء والمستشفيات والمساجد، حمى الله مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي».