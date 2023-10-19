تنكيس الأعلام في المصالح الحكومية بالمنوفية تضامنا مع فلسطين

بدأت الجهات التنفيذية في محافظة المنوفية، في تنكيس الأعلام بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس العلم، بعد قصف مستشفى المعمداني، وسقوط الضحايا إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تنكيس الأعلام في المنوفية

ونشر العديد من الجهات التنفيذية في محافظة المنوفية، عبر مواقعهم الرسمية، تنكيس الأعلام بمقرات الوحدات المحلية وجميع المصالح الحكومية لمدة 3 أيام، وتابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد وتنكيس الأعلام.

مظاهرات مؤيدة للقضية الفسطينية

وشهدت محافظة المنوفية، تنظيم مسيرات حاشدة في شارع الاستاد بشبين الكوم، لدعم الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، ورفض التهجر إلى سيناء، والتنديد بالمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في فلسطين.

كما نظم طلاب جامعة المنوفية، وقفات تضامنية لتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية، حيث رددوا هتافات معادية لإسرائيل، وداعمة للفلسطين في موقفهم تجاه الحرب.