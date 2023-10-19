كاتب صحفي: مصر تحمل القضية الفلسطينية على أكتافها منذ نكبة 1948

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إنّ موقف المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة مغزي للغاية، مشيرا إلى أنّ القضية الفلسطينية مركزية ومحورية وتعد أم القضايا وسبب كل التوتر الحادث في المنقطة، لافتا إلى أن مصر تحمل على أكتافها هذه القضية منذ 1948، إذ إنها خاضت من أجلها حروب ونزفت من أجلها دماء واستشهد مصريين بالآلاف، وبالتالي تعد الدولة المصرية الأكثر تضحية من أجل القضية الفلسطينية.

مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «عامر»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أهالي غزة إلى سيناء، موضحا أن لاجئي فلسطين يختلفون عن غيرهم من لاجئي الدول الآخرى، إذ أن المسألة لا تتعلق بالشعب بل بتصفية القضية الفلسطينية نفسها ووجود أرض بلا شعب وبالتالي لا دولة، علاوة على تصفية الضفة على حساب الأردن.

وتابع أن مصر تضم 9 ملايين ضيف من كل الجنسيات، ومخطط إسرائيل المتعلق بالتهجير سينهي تماما القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت طرف في القضية وبالتالي انتهت أيضا اتفاقية السلام، وعاد التوتر بين مصر وإسرائيل، إذ أصبحا في حالة حرب.

موقف مصر تجاه الصراع بغزة تاريخي

وأكد: «المسألة سالفة الذكر متشعبة ومعقدة للغاية، فالموضوع لا يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية فقط»، مشيرا إلى أن الموقف المصري حاليا تجاه الصراع في غزة تاريخي لم يحدث من قبل منذ حرب 1973 أي 50 عاما، مستطردا أن الموقف المصري في منتهى الصلابة والحزم والصرامة ولا يستطيع أحد المزايدة عليه.