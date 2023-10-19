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المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تؤكد دعمها للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
12:39 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، على دعمها وتأييدها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، في إدارته لملف الأزمة الفلسطينية، بما يضمن حماية أرض مصر والحفاظ على أمنها القومي، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية، جراء محاولات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين قسريا من أرض إلى أرض سيناء المصرية.

وقالت المنظمة، في بيان لها: إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بجميع أنحاء الجمهورية تفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التالي: 

أولاً: حماية أرض مصر من المخاطر.

ثانياً: حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.

ثالثاً: حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم «فلا أرض بلا شعب».

رابعاً: حماية القضية الفلسطينية من الاندثار الآبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

وأشادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التأكيد على موقف مصر الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية طوال تاريخها، ودعمها الكامل للأشقاء في فلسطين في الحفاظ على بقاء أرضهم، مؤكدة على دعمها وتأييدها الكامل للرئيس السيسي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.