يرغب الكثير من ذوي الهمم في معرفة أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة الفيوم، ليتمكنوا من تقديم أوراقهم والخضوع للكشف تمهيدًا لحصولهم على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك نظرًا للمميزات المتعددة التي توفرها لهم الدولة بدءًا من معاشات تكافل وكرامة ووصولًا إلى شراء سيارة مع الإعفاء من دفع قيمة الجمارك.

وتستعرض «الوطن» أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة الفيوم، وطريقة ورابط التسجيل، والأوراق المطلوبة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن الكشف الطبي كارت الخدمات المتكاملة

وفيما يخص أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة الفيوم فإنّها تتواجد في الأماكن الآتية:

- مستشفى التحرير بجوار الكوبري العلوي.

- مستشفى الفيوم العام.

- مجمع التأمين الصحي بعزة زيدان.

إزاي أسجل في الكشف الطبي؟

وأتاحت وزارة الصحة موقع حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة لتسهيل إدخال البيانات وحجز موعد الكشف، كما أتاحت من خلال نفس الرابط، القيام بتعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلًا عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الضغط هنا.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال الاسم رباعي.

- اختيار النوع والحالة الاجتماعية.

- اختيار محافظة ومدينة السكن.

- كتابة العنوان تفصيليًا.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم التليفون.

- اختيار نوع الإعاقة.

- اختيار مكان الكشف.

- اختيار التاريخ والساعة.

- الضغط على حفظ البيانات.

إيه الأوراق المطلوبة في كشف المعاقين؟

وفيما يخص الأوراق المطلوبة في كشف المعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة فإنّها تختلف بحسب الإعاقة كالآتي:

- الإعاقة السمعية: مقياس سمع، وفحوصات مشاكل الاتزان إن وجدت.

- الإعاقة البصرية: مقياس نظر، ومجال الإبصار في حال توافره، والرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري في حالة توافره.

- الإعاقة الحركية: الأشعات أو التحاليل أو رسم عصب حديثة للحالة.

- اضطراب طيف توحد: التقارير الطبية التي تثبت طيف التوحد من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابة للقوات المسلحة أو الشرطة، بالإضافة إلى اختبار ذكاء في حالة أن يكون عمر الطفل أكبر من 3 سنوات.

- الإعاقة السمع بصرية: مقياس النظر، ومجال الإبصار في حالة توافره، والرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري في حالة توافره، ومقياس سمع، وفي حالة وجود مشاكل في الاتزان يجب إحضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

- الإعاقة الذهنية: رسم مخ وروشتة حديثة بالعلاج في حالات الصرع، واختبار ذكاء في حالة أن يكون عمر الطفل أكبر من 3 سنوات، وتحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات، وتحليل الغدة الدرقية في حالة أن تكون الإعاقة ناتجة عن قصور الغدة الدرقية، وأشعة مقطعية في حالات استسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي.

- اضطرابات صعوبات التعلم: اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة وتقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية أو القوات المسلحة والشرطة بالتشخيص يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال.

- اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة: اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المعتمدة الصادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجمعية أو مستشفيات القوات المسلحة أو الشرطة وتقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بالتشخيص يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال.

- اضطراب التواصل: تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.

- أمراض القلب: تقرير طبي من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل موجات فوق صوتية على القلب، وقسطرة تشخيصية لشرايين القلب في حالات آلام الصدر المتكررة.

- أمراض الدم: تقرير طبي من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربائي للهيموجلوبين.

- الاضطراب النفسي الانفعالي: تقرير طبي من أحد المستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة.