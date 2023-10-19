«حماة الوطن» بالفيوم: ندعم الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن مصر القومي

أعلنت أمانة حزب «حماة الوطن» بمحافظة الفيوم، دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقراراته التي تحافظ على الأمن القومي المصري، ومنع تهجير أهالي قطاع غزة لحماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد، مؤكدةً استعدادها التام لتلبية أي دعوات للرئيس عبد الفتاح السيسي، للنزول في الميدان كما حدث بميدان السواقي أمس مرارًا وتكرارًا للوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس وقراراته.

وأكدت أمانة «حماة الوطن» إنّه يجب على العالم كله أن يتدخل لحل لتداعيات الأزمة الفلسطينية، وإيقاف الانتهاكات الصراخة بحقهم على يد قوات الاحتلال، مُشددًة على أنّ كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وضع جميع الدول أمام مسؤولياتها تجاه ما يحدث فلسطين.

الحفاظ على أمن مصر القومي

وشدد الحسيني مصطفى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، خلال بيان صحفي، على إنّ أمن مصر القومي هو أول اهتمامات وأولويات الرئيس السيسي ومن خلفه الشعب المصري، لذلك يجب على الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس فيما يخص هذا الشأن حتى لا تنزلق مصر إلى منعطف خطير يؤثر عليها وعلى المنطقة بالكامل.

تفويض الرئيس لرفض تهجير الفلسطينيين

وأشار إلى مشاركة كافة أعضاء الأمانات بالحزب في وقفة احتجاجية لدعم القضية الفلسطينية، وقرارات الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من منازلهم بقطاع غزة، والحفاظ على أمن مصر القومي، لافتًا إلى أنّ الحزب أطلق قافلة كبيرة تضم آلاف الأطنان من المساعدات سواء طبية أو أدوية أو سلع غذائية لأشقائنا في فلسطين.

جهود كبيرة للرئيس السيسي لحل الأزمة

وأشاد «حماة الوطن» بتحركات الرئيس السيسي على كافة الأصعدة، والمستويات منذ اندلاع الأزمة، وعقده الكثير من الإتصالات كان آخرها بالرئيس الأمريكي جو بايدن لحل الأزمة الفلسطينية، بالإضافة إلى تكاتف جهود المجتمع المدني في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإخواتنا في قطاع غزة.

إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم

وشدد الحزب على رفضه التام لجميع محاولات تهجير أهالي غزة بدعوى تصفية القضية، عن طريق تهجير أهالي غزة، مُشيرًا إلى أنّ إجبارهم على ترك ومغادرة منازلهم يُعد مؤشرًا شديد الخطورة، لذلك فإنّه يحتاج إلى تحرك جاد لمنعه للحفاظ على القضية والحرص على دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.