«أطباء المنوفية»: جاهزون للمساعدة في علاج مصابي غزة

أعلن مجلس نقابة الأطباء في محافظة المنوفية، الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواقفها الوطنية، لمواجهة الأحداث الراهنة في فلسطين، والاعتداء الغاشم وضرب المدارس والمستشفيات.

بيان نقابة الأطباء

ونشر مجلس نقابة الأطباء في المنوفية بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه: «يؤكد مجلس نقابه الأطباء بالمنوفية وقوفه صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة في مواقفها الوطنية، لمواجهة الأحداث الراهنة وما تتطلبه من قرارات مصيرية لصالح هذا الوطن وأبنائه».

استنكار النقابة للعدوان الصهيونى

إليك النص بعد التدقيق اللغوي والنحوي:

وأضافت: «في هذا الصدد، نعلن استنكارنا لكل الممارسات التي يتعرض لها إخوتنا الفلسطينيون من قصف للأمنين والعنف الشديد الذي تجاوز كل الحدود دون مراعاة للقانون الدولي وقصف المستشفيات والمنشآت الطبية وسعي إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين، وهذا ما رفضته مصر وقائدها ونحن معه».

وتابعت: «نعلن استعداد كافة أطباء مصر المخلصين على تحمل مسؤولياتهم تجاه تقديم كل العون والمساعدة في الجهود المبذولة، ويضعون أنفسهم رهن إشارة للمشاركة بكل الإخلاص في مساعدة الجرحى والمصابين، وتقديم العون الطبي من منطلق واجبهم الوطني والديني وضمائرهم التي تفرض عليهم ذلك، حفظ الله مصر وشعبها».