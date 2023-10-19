«تضامن المنوفية» تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 400 أسرة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بقاعة فرحتي بمدينة سرس الليان، لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى كفر شبرا وجروان وفيشا وشبرا بلولة بمركز الباجور، ومدينة سرس الليان بالمنوفية.

الجهات المنفذة للمعرض والحضور

حضر المعرض ميرفت رمزي، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية، ومجدي رياض، رئيس مجلس مدينة سرس الليان، وسالم الجندي، نائب رئيس مجلس مدينة سرس الليان، وجمال محمد، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية.

معرض دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت ميرفت رمزي، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية، أنّه تنفيذا لتعليمات الأستاذ محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في المنوفية، تمّ تنظيم المعرض لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكدة أنّ العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة بين كل المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.