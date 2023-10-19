«الصحفيين الفلسطينية»: عائلات كاملة مسحت من السجلات.. وفقدنا 14 صحفيا

قالت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن غزة شهدت ليلة صعبة بسبب القصف الإسرائيلي بعد مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متابعة: «فقدت الكثير من أفراد عائلتي، إلى جانب عدد كبير من الزملاء الصحفيين في قطاع غزة»، مشيرة إلى أنه هناك أكثر من 600 شهيد فلسطيني خلال 24 ساعة.

آثار القصف الإسرائيلي على غزة

وأضافت «أسعد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»: «نتحدث اليوم عن وصول الشهداء إلى أكثر من 3500 شهيد منهم تقريبا 2500 شهيد من الرضع والأطفال والنساء حسب إحصائيات وزراة الصحة الفلسطينية»، متابعة أن هناك 12 ألف جريح والغالبية منهم أيضا من النساء والأطفال.

وتابعت أن هناك أحياء مُسحت بالكامل وأكثر من 70 عائلة فلسطينية توفيت تماما ومسحت من السجلات المدنية، لافتة إلى أنه تم فقد 14 صحفيا حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.