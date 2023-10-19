جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تطلق حملة تبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

أطلقت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، برئاسة الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، حملة للتبرع بالدم للأخوة الأشقاء الفلسطينيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم الدعم الإنساني والوطني لدولة فلسطين الشقيقة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

وأشارت الدكتور هبة فاروق سالم إلى أن الطلاب أعربوا عن سعادتهم للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار أن مشاركتهم بمثابة واجب إنساني عليهم تجاه المصابين، وذلك من أجل إنقاذ حياتهم و مساعدة الضحايا وأسرهم.

وقالت رئيس الجامعة إن المئات من الطلاب و بمشاركة أعضاء هيئة التدريس تبرعوا للأخوة الأشقاء كنوع من انواع الدعم لهم، مؤكدةً أن الحملة لاقت اهتماما وإقبالا كبيرين من الطلاب.

تنكيس الأعلام والحداد على أرواح الشهداء

والجدير بالذكر أن عددا من الجامعات أعلنت أمس تنكيس الأعلام والحداد على أرواح الشهداء من الأخوة الفلسطينين الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أدت لاستشهاد المئات من الأخوة والشعب الفلسطيني.