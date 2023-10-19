388 حالة تصالح على مخالفات البناء في طور سيناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على 20 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء، وفقا لنموذج «10».

التصالح على البناء

جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 388 حالة.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

استقبال المواطنين بديوان المحافظة

كما استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة عددا من مواطني المحافظة، وذلك في إطار حرصه علي التفاعل المباشر مع المواطنين ومعرفة متطلباتهم على أرض الواقع، واستمع لمشكلاتهم ولبي العديد من تلك الرغبات في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وحل مشكلاتهم.