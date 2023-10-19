لجنة الشؤون العربية بـ«النواب» تطالب العالم بوقف الاعتداء الوحشي على غزة

أدان أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية، بأشد العبارات الهجمات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وقصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد اكثر من 500 فلسطيني تحولوا جميعهم إلى أشلاء معظمهم من الأطفال والنساء.

زيادة عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: «هذا التصعيد خطير ينذر بزيادة عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستلزم قيام منظمات المجتمع الدولي بالمهام المنوطة بها من إجراءات مشددة ضد هذا العدوان الغاشم الذي يراه العالم كله أنه غاشم».

وتابع: «على الدول العظمى القيام بواجبها لوقف هذا العدوان الوحشي فورا، والذي يمثل جريمة من جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي».