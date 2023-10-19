سليمان وهدان: ما حدث في تهجير 1948 لن يتكرر.. مصر لديها جيش عظيم

أشاد سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، من القضية الفلسطينية، مؤكدا أنّ مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال وهدان، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إنّ ما حدث في المستشفى المعمداني بغزة هو جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل المذابح الإسرائيلية.

وأضاف أنّ المجتمع الدولي صمت على هذه الجريمة، بينما تقف مصر اليوم بكل قوتها خلف القضية الفلسطينية، ومصر اليوم تختلف عما كانت عليه في عام 1948، حيث إنها لديها قائد وزعيم وجيش حر ودولة مستقلة صاحبة سيادة.

وشدد على أنّ مصر لن تسمح بتنفيذ مخططات التهجير الإسرائيلية، وأنها ستقف بكل قوتها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة.

وأكد أنّ الجميع يقف وراء الرئيس السيسي، ويفوضه للحفاظ على الأمن القومي المصري وتراب مصر والقضية الفلسطينية التي ضحينا من أجلها بأكثر من 250 ألف شهيد وجريح.