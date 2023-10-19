عوائد السندات الأمريكية ترتفع إلى أعلى مستوى خلال 16 عاما

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، مع اقتراب سعر الفائدة لأجل 10 سنوات من المستوى الرئيسي البالغ 5%، وسط ترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بحسب CNBC.

العائد على سندات الخزانة يرتفع

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.98% في وقت سابق من جلسة اليوم، ليتداول عند مستويات لم نشهدها منذ عام 2007، بعد أن تجاوز لأول مرة نسبة 4.9% يوم الأربعاء الماضي، فيما ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة عامين نقطتي أساس إلى 5.23%، ويحوم عند مستويات لم نشهدها منذ عام 2006.

وارتفعت أيضًا عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 عاما بنحو 1.06%، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 سنة بنسبة 1.08%، بحسب CNBC.

كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول

وتتجه الأنظار نحو خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول المرتقب، اليوم، والذي من المتوقع أن يؤكد فيه على تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين الذين أشاروا إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية

وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم سيتطلعون إلى خطاب باول للحصول على التأكيد والتوضيح.

أسعار الفائدة لا تحتاج إلى المزيد من الارتفاع

ويرى عدد قليل من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن أسعار الفائدة قد لا تحتاج إلى المزيد من الارتفاع وأن إبقائها عند مستواها الحالي سيكون كافياً لتحقيق أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في تخفيف التضخم وتهدئة الاقتصاد.